Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Ali SarıkuzuHalkbank: Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz)Altekma: Muniz, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Emir Pınar,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz)
Altekma: Muniz, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Emir Pınar, Kaan Gürbüz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Kaya)
Setler: 25-15, 25-15, 26-24
Süre: 78 dakika (21, 23, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı maçında konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yenen Halkbank, seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 13 Mart Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar