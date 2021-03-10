Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:25
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Ali SarıkuzuHalkbank: Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz)Altekma: Muniz, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Emir Pınar,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz)

Altekma: Muniz, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Emir Pınar, Kaan Gürbüz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Kaya)

Setler: 25-15, 25-15, 26-24

Süre: 78 dakika (21, 23, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı maçında konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yenen Halkbank, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 13 Mart Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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