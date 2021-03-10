Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:24
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Erhan AlparslanSpor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira)İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Valchev, Bertuğ Öndeş, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Caner...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira)

İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Valchev, Bertuğ Öndeş, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmet Arslan, Ahmet Can Büyükgöz, Emirhan Ulutaş, Berkün Eber Üstündağ, Abdulsamet Sineren)

Setler: 25-22, 27-25, 25-16

Süre: 88 dakika (26, 37, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Serinin ikinci maçı 13 Mart Cumartesi günü Bursa'da oynanacak.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takımlar, 5'incilik-6'ncılık, kaybeden ekipler ise 7'ncilik-8'incilik müsabakalarına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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