Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: 11 NisanHakemler: İsmail Yıldırım, Kadir GirenteHaliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Efe Er, Göktuğ Polat)Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maat, İbrahim Halil Yücer, Burakhan Tosun...
Salon: 11 Nisan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Efe Er, Göktuğ Polat)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maat, İbrahim Halil Yücer, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Can Ayvazoğlu, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 13-25, 16-25, 19-25
Süre: 72 dakika (24, 23, 25)
AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş