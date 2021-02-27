Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija)Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Bünyamin Aslan, Astengo,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija)

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Bünyamin Aslan, Astengo, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Mert Tetik)

Setler: 25-19, 25-20, 25-20

Süre: 79 dakika (24, 30, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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