Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija)Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Bünyamin Aslan, Astengo,...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija)
Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Bünyamin Aslan, Astengo, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Mert Tetik)
Setler: 25-19, 25-20, 25-20
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)
AXA Sigorta Efeler Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz