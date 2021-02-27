Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:14
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Mehmet Topal, Onur CoşkunFenerbahçe HDI Sigorta: Stanicki, Hasan Sıkar, Nwachukwu, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen (Ahmet Karataş)Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz (Cengiz...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Mehmet Topal, Onur Coşkun

Fenerbahçe HDI Sigorta: Stanicki, Hasan Sıkar, Nwachukwu, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen (Ahmet Karataş)

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)

Setler: 25-19, 25-14, 25-16

Süre: 67 dakika (24, 19, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 16:18:49. #1.15#
title