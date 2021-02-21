Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Uğur Güneş)
Setler: 25-19, 25-12, 30-32, 25-23
Süre: 117 dakika (25, 21, 41, 30 )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur