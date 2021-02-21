Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:00
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Uğur Güneş)

Setler: 25-19, 25-12, 30-32, 25-23

Süre: 117 dakika (25, 21, 41, 30 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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