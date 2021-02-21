Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:00
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa YeniceHakemler: Tuncay Kandemir, Halit CeritHaliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bünyamin Aslan (Furkan Gök, Mert Tetik, Metin Durmuş, Mehmet Bebek)Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe...

Salon: Şanlıurfa Yenice

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bünyamin Aslan (Furkan Gök, Mert Tetik, Metin Durmuş, Mehmet Bebek)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Eren Uğur, Volkan Döne, Caner Ergül, Brett, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)

Setler: 18-25, 13-25, 19-25)

Süre: 78 dakika (29, 23, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Halkbank, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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