Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Şanlıurfa YeniceHakemler: Tuncay Kandemir, Halit CeritHaliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bünyamin Aslan (Furkan Gök, Mert Tetik, Metin Durmuş, Mehmet Bebek)Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe...
Salon: Şanlıurfa Yenice
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bünyamin Aslan (Furkan Gök, Mert Tetik, Metin Durmuş, Mehmet Bebek)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Eren Uğur, Volkan Döne, Caner Ergül, Brett, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)
Setler: 18-25, 13-25, 19-25)
Süre: 78 dakika (29, 23, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasında Halkbank, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş