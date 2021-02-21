Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:30
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Mustafa DemirArhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Pavel, Pavlovic (Umut...

Salon: Arhavi

Hakemler: Kaya Erdem, Mustafa Demir

Arhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)

Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Pavel, Pavlovic (Umut Demir, Berkant Hızarcı)

Setler: 15-25, 11-25, 22-25

Süre: 62 dakika (19, 19, 24)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta maçında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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