Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Mustafa DemirArhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Pavel, Pavlovic (Umut...
Salon: Arhavi
Hakemler: Kaya Erdem, Mustafa Demir
Arhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)
Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Pavel, Pavlovic (Umut Demir, Berkant Hızarcı)
Setler: 15-25, 11-25, 22-25
Süre: 62 dakika (19, 19, 24)
ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta maçında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur