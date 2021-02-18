Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Aysim ErginaySpor Toto: Ferreira, Kemal Kayhan, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Rıfat Kantarcıoğlu (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, de Souza, Azizcan Ataoğlan, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Dautefendic, Kadir Cin)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Aysim Erginay
Spor Toto: Ferreira, Kemal Kayhan, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Rıfat Kantarcıoğlu (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, de Souza, Azizcan Ataoğlan, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Dautefendic, Kadir Cin)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Berezhko (Burak Mert, Murat Yenipazar)
Setler: 23-25, 20-25, 20-25
Süre: 85 dakika (27, 29, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu