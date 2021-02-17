Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Furkan Aydın)Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül,...

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Furkan Aydın)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Muhammed Ertuğrul, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Burakhan Tosun,)

Setler: 22-25, 26-24, 21-25, 22-25

Süre: 128 dakika (28, 40, 30, 30 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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