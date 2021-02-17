Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon : Sorgun Spor SalonuHakemler : Hakkı Demiralay - Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Cepeda, Cirovic, Pavel, Ahmet Samet Baltacı (Ümit Demir, Mesut Akman, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan,...
Salon : Sorgun Spor Salonu
Hakemler : Hakkı Demiralay - Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Cepeda, Cirovic, Pavel, Ahmet Samet Baltacı (Ümit Demir, Mesut Akman, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç, Mehmet Zambak; Berkan Eryüz; Esat Dalgıç )
Setler : 18-25, 22-25, 26-24, 18-25
Süre : 123 dakika (31, 29, 34, 29)
AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen