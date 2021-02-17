Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon : Sorgun Spor SalonuHakemler : Hakkı Demiralay - Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Cepeda, Cirovic, Pavel, Ahmet Samet Baltacı (Ümit Demir, Mesut Akman, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan,...

Salon : Sorgun Spor Salonu

Hakemler : Hakkı Demiralay - Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Hüseyin Koç, Cepeda, Cirovic, Pavel, Ahmet Samet Baltacı (Ümit Demir, Mesut Akman, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç, Mehmet Zambak; Berkan Eryüz; Esat Dalgıç )

Setler : 18-25, 22-25, 26-24, 18-25

Süre : 123 dakika (31, 29, 34, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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