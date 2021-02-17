Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:06
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Tolgacan DinçerHalkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh)Arkas Spor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülkezoğlu...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh)

Arkas Spor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülkezoğlu (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Mustafa Koç, Winkelmuller )

Setler: 25-21, 25-20, 25-20

Süre: 78 dakika (26, 26, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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