Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

15.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:12
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Altekma-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

17 Şubat Çarşamba:

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Haldun Alagaş)

16.00 İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor (İnegöl)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

17.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

18 Şubat Perşembe:

18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

Öte yandan, Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhan Spor karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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