Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Altekma-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)
17 Şubat Çarşamba:
14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Haldun Alagaş)
16.00 İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor (İnegöl)
16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
17.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
18 Şubat Perşembe:
18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Öte yandan, Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhan Spor karşılaşması ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever