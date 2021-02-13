Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:02
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Ozan Cağı Sarıkaya, Zafer Özmen,Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Cağı Sarıkaya, Zafer Özmen,

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Atakan Topal, Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Halil Dolaşık)

Setler: 25-22, 25-19, 25-18

Süre: 79 dakika (27, 27, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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