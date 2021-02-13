Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:18
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Ali İhsan Gözü, Saadettin DeneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç)Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzoğlu, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ali İhsan Gözü, Saadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç)

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzoğlu, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)

Setler: 25-9, 25-15, 25-14

Süre: 63 dakika (19, 21, 23)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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