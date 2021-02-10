Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:24
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Ali SarıkuzuHalkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Sorgun Belediyespor: Hüseyin Koç, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı, Abreu, Cirovic, Yiğit Yıldız...

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Sorgun Belediyespor: Hüseyin Koç, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı, Abreu, Cirovic, Yiğit Yıldız (Umut Demir, Mesut Akman, Gürkan Kadir Uz, Rahmi Çağlar Aksoy, Pavlovic)

Setler: 25-22, 25-16, 25-17

Süre: 79 dakika (27, 25, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u sahasında 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Ali Sunal Sezen Aksu Hande Erçel
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 20:25:29. #1.14#
title