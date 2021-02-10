Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:15
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol PelenkSpor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aziz Ataoğlan, Rıfat Kantarcıoğlu)Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın...

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aziz Ataoğlan, Rıfat Kantarcıoğlu)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)

Setler: 21-25, 22-25, 25-15, 25-19, 15-13

Süre: 131 dakika (26, 34, 25, 26, 20)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Spor Toto, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:17:13. #1.16#
title