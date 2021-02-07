Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

07.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:02
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Gürhan GülSorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Hüseyin Koç, Burhan Zorluer (Ümit Demir, Mesut Akman, Pavel, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Hüseyin Koç, Burhan Zorluer (Ümit Demir, Mesut Akman, Pavel, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Emin Gök (Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, İzzet Alp Akkuş, Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel)

???????Setler: 18-25, 22-25, 25-14, 25-19, 15-12

Süre: 127 dakika (28, 29, 21, 30, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Sorgun Belediyespor evinde Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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