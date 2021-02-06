Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:20
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erdal Akıncı, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Erden Çevikel, Emre Berat Fırat)Haliliye Belediyespor:...

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Erden Çevikel, Emre Berat Fırat)

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Enes Atlı, Cüneyt Dağcı (Furkan Gök, Metin Durmuş, Efe Er, Bünyamin Arslan)

Setler: 14-25, 25-22, 23-25, 28-26, 12-15

Süre: 148 dakika (21, 35, 33, 38, 21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Haliliye Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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