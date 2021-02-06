Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erdal Akıncı, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Erden Çevikel, Emre Berat Fırat)Haliliye Belediyespor:...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Erden Çevikel, Emre Berat Fırat)
Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Enes Atlı, Cüneyt Dağcı (Furkan Gök, Metin Durmuş, Efe Er, Bünyamin Arslan)
Setler: 14-25, 25-22, 23-25, 28-26, 12-15
Süre: 148 dakika (21, 35, 33, 38, 21)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Haliliye Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük