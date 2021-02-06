Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:51
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar ÇelikArhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)Solhanspor: Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski, Miskevich (Burak Hazırol, Ali...

Salon: Arhavi

Hakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar Çelik

Arhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)

Solhanspor: Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski, Miskevich (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Yiğit Onaylı, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)

Setler: 16-25, 17-25, 20-25

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Solhanspor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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