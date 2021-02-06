Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar ÇelikArhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)Solhanspor: Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski, Miskevich (Burak Hazırol, Ali...
Salon: Arhavi
Hakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar Çelik
Arhavi Voleybol: Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)
Solhanspor: Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski, Miskevich (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Yiğit Onaylı, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)
Setler: 16-25, 17-25, 20-25
Süre: 70 dakika (23, 24, 23)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Solhanspor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur