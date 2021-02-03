Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerZiraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Arkas Spor: Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau, (Burak...
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Arkas Spor: Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau, (Burak Çevik, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija)
Setler: 24-26, 25-20, 25-22, 31-29
Süre: 126 dakika (29, 26, 29, 42)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftadan ertelenen maçında Ziraat Bankkart, sahasında Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu