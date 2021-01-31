Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

31.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:55
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu UzatözAfyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Cansın Enaboifo, Alperay Demirciler, Berk Yılmaz, Fatih Ürün, Kaan Kar)Sorgun Belediyespor: Selim Demir, Cirovic, Murat Palavar,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Cansın Enaboifo, Alperay Demirciler, Berk Yılmaz, Fatih Ürün, Kaan Kar)

Sorgun Belediyespor: Selim Demir, Cirovic, Murat Palavar, Abreu, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı (Hüseyin Koç, Umut Demir, Zakharov, Mesut Akman, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-21, 19-25, 17-25, 25-15, 15-13

Süre: 125 dakika (27, 27, 26, 26,19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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