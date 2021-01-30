Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

30.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan YıldırımHalkbank: Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Halkbank: Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-19, 25-22, 25-23

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:34:45. #1.14#
title