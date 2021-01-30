Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

30.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:13
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Efe Er)Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Çam, Cansın Hacıbekiroğlu...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Sharifi, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Efe Er)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Çam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Taha Erden, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Kaan Bülbül)

Setler: 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 83 dakika (27, 29, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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