Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

30.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:38
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Turgut UzunçakmakArkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Mustafa Koç)İstanbul Büyükşehir Belediyespor:...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Mustafa Koç)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Duruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Rıfat Erden Çevikel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 84 dakika (26, 29, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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