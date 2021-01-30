Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

30.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen YıldızZiraat Bankkart: İzzet Alp Akkuş, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, Atanasov, Burakhan Tosun (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Arhavi Voleybol: Anıl Tatar, Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü,...

Salon: Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız

Ziraat Bankkart: İzzet Alp Akkuş, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, Atanasov, Burakhan Tosun (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arhavi Voleybol: Anıl Tatar, Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş (Cengiz Tuna İnanç, Yılmaz Baran)

Setler: 25-5, 25-14, 25-10

Süre: 57 dakika (17, 21, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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