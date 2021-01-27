Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Sadettin Deneri, Pınar ElmaArkas Spor: Mert Matic, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Burak Çevik, Winkelmuller, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija)Halkbank: Oğuzhan Karasu,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma

Arkas Spor: Mert Matic, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Burak Çevik, Winkelmuller, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh)

Setler: 23-25, 21-25, 25-20, 23-25

Süre: 117 dakika (30, 26, 25, 36)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:34:17. #1.15#
title