Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin,...
Salon: Sorgun
Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Batuhan Avcı)
Setler: 25-27, 29-27, 19-25, 25-22, 13-15
Süre: 148 dakika (33, 34, 28, 32, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen