Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:28
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Batuhan Avcı)

Setler: 25-27, 29-27, 19-25, 25-22, 13-15

Süre: 148 dakika (33, 34, 28, 32, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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