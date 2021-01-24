Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:20
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliBursa Büyükşehir Belediyespor: Ghafour, Husaj, Berkan Eryüz, Mehmet Zambak Boğaçhan, Alisson (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler, Muhammet Kaya)Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Martin...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ghafour, Husaj, Berkan Eryüz, Mehmet Zambak Boğaçhan, Alisson (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler, Muhammet Kaya)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Eksi (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, İbrahim Halil Yücel, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 17-25, 22-25, 14-25

Süre: 83 dakika (26, 29, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Zirat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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