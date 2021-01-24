Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:51
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildirİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan...

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 18-25, 16-25

Süre: 83 dakika (24, 34, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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