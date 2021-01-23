Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülFenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)Haliliye Belediyespor: Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Enes Atlı,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)

Haliliye Belediyespor: Sharifi, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Enes Atlı, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Mert Tetik)

Setler: 25-19, 25-22, 25-17

Süre: 78 dakika (23, 31, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. hafta açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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