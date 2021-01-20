Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: Ramazan Demiröz, Ramazan Çevikİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Ahmet Umur Şahin, Gökhan Çatal,...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ramazan Demiröz, Ramazan Çevik
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Ahmet Umur Şahin, Gökhan Çatal, Uğur Güneş)
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hamacher, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Muniz (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Berkant Mit, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-27, 22-25, 25-23, 16-25
Süre: 125 dakika (34, 31, 35, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın erteleme maçında Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan