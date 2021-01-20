Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

20.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Martin Atanasov)Tokat Belediye Plevne: Kvalen, Atakan Topal, Graciano, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Martin Atanasov)

Tokat Belediye Plevne: Kvalen, Atakan Topal, Graciano, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro (Semih Çelik, Hüseyin Hasan Mermer, Halil Dolaşık)

Setler: 25-19, 25-21, 25-22

Süre: 83 dakika (26, 29, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Demet Şener Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:05:38. #1.15#
title