Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Martin Atanasov)Tokat Belediye Plevne: Kvalen, Atakan Topal, Graciano, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Martin Atanasov)
Tokat Belediye Plevne: Kvalen, Atakan Topal, Graciano, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro (Semih Çelik, Hüseyin Hasan Mermer, Halil Dolaşık)
Setler: 25-19, 25-21, 25-22
Süre: 83 dakika (26, 29, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu