Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

20.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Hüseyin KamberArhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz)Halkbank: Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Karakaya, Ediz...

Hakemler: Sema Kayıkçı, Hüseyin Kamber

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz)

Halkbank: Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Caner Ergül)

Setler: 13-25, 19-25, 14-25

Süre: 65 dakika (21, 24, 20)

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ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında, Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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