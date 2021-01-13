Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar ÇelikArhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü)Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, de Souza,...
Salon: Arhavi
Hakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar Çelik
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü)
Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, de Souza, Amel, Kadir Cin (Deniz İvgen, Ferreira, Bruno, Azizcan Ataoğlan)
Setler: 20-25, 15-25, 20-25
Süre: 64 dakika (23, 19, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur