Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:24
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar ÇelikArhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü)Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, de Souza,...

Salon: Arhavi

Hakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar Çelik

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü)

Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, de Souza, Amel, Kadir Cin (Deniz İvgen, Ferreira, Bruno, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 20-25, 15-25, 20-25

Süre: 64 dakika (23, 19, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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