Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:03
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAfyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Furkan Dur, (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Görkem Sertel)Haliliye Belediye: Enes Atlı, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Cüneyt...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Furkan Dur, (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Görkem Sertel)

Haliliye Belediye: Enes Atlı, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Efe Er, Bisset, Taha Işıldar, Samet Ali İçmegiz)

Setler: 25-18, 22-25, 25-21, 19-25, 16-18

Süre: 152 Dk. (28, 30, 31, 30, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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