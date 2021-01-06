Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAfyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Furkan Dur, (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Görkem Sertel)Haliliye Belediye: Enes Atlı, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Cüneyt...
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Furkan Dur, (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Görkem Sertel)
Haliliye Belediye: Enes Atlı, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Efe Er, Bisset, Taha Işıldar, Samet Ali İçmegiz)
Setler: 25-18, 22-25, 25-21, 19-25, 16-18
Süre: 152 Dk. (28, 30, 31, 30, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay