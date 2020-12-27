Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:22
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutBursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılıç, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Melo (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)Solhanspor: Krauchuk, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılıç, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Melo (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)

Solhanspor: Krauchuk, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 19-25

Süre: 122 dakika (27, 29, 34, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Solhanspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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