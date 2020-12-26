Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:58
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu UzatözAltekma: Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Berkant Mit, Kaan Gürbüz)Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Altekma: Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Berkant Mit, Kaan Gürbüz)

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bünyamin Aslı, Bisset, Mert Tetik, Cüneyt Dağcı (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Ali Samet İçmeğiz)

Setler: 25-19, 25-21, 35-33

Süre: 100 dakika (28, 29, 43)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Altekma, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haliliye Belediyespor Antrenörü Aykut Lale, itirazlarından dolayı hakem tarafından son sette saha dışına yollandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:58:55. #1.15#
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