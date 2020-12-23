Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:00
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Yasin Okumuş, Fatih YaylaHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Bünyamin Aslan, Mert Tetik (Metin Durmuş, Efe Er, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz)Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Yasin Okumuş, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Bünyamin Aslan, Mert Tetik (Metin Durmuş, Efe Er, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz)

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız)

Setler: 18-25, 25-27, 25-23-16-25

Süre: 131 dakika (33, 42, 30, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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