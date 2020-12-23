Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Yusuf Eken)Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Yusuf Eken)
Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Mert Nevzat Güneş, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Yusuf Erdem)
Setler: 25-21, 25-13, 25-17
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar