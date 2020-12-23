Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:49
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Yusuf Eken)Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Yusuf Eken)

Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Mert Nevzat Güneş, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Yusuf Erdem)

Setler: 25-21, 25-13, 25-17

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:52:27. #1.15#
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