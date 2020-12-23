Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)
Setler: 25-8, 25-12, 25-10
Süre: 57 dakika (19, 21, 17)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan