Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)

Setler: 25-8, 25-12, 25-10

Süre: 57 dakika (19, 21, 17)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:28:40. #1.15#
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