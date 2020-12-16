Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

16.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:16
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan GülSorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-23

Süre: 118 (27, 27, 32, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, konuk etttiği Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:17:25. #1.15#
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