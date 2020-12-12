Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:50
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Burhan İlhan, Fatih YaylaHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Bünyamin Aslan)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj, Berk Dilmenler,...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Bünyamin Aslan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj, Berk Dilmenler, Berkan Eryüz, Melo (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Baroti, Esat Dalgıç)

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 21-25

Süre: 125 dakika (33, 29, 33, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İlgili Haberler

Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 Altekma: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 Altekma: 3
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Falcao Neymar Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:51:35. #1.14#
title