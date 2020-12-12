Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:49
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Hakan...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Yusuf Erdem, Orçun Ergün, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-10, 25-22, 25-14

Süre: 74 dakika (20, 31, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi.

Öte yandan, her iki takım da sahaya 'Irkçılığa Hayır' (No To Racism) yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

İlgili Haberler

Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 Haliliye Belediyespor: 1
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 Altekma: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 Altekma: 3
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Sörloth Cüneyt Çakır Mauricio Lemos Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:52:31. #1.14#
title