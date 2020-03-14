Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe HDI Sigorta normal sezonu 20 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider bitirdi.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.

Ligde play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk müsabakalarla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu son dört sırada bitiren İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor ve Arhavi Voleybol ise baraj etabında mücadele verecek.

Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 21, 22, 23 Mart'ta, ikinci devresi ise 2, 3, 4 Nisan'da Ankara'daki Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.

Puan durumu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonunun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Kazanılan Set Kaybedilen Set 1. Fenerbahçe HDI Sigorta 22 20 2 62 18 2. Arkas Spor 22 16 6 56 28 3. Galatasaray HDI Sigorta 22 15 7 49 26 4. Spor Toto 22 15 7 53 33 5. Ziraat Bankası 22 14 8 52 35 6. Halkbank 22 12 10 47 33 7. Bursa B. Belediyespor 22 12 10 43 39 8. İstanbul B. Belediyespor 22 9 13 34 51 9. İnegöl Belediyespor 22 6 16 27 54 10. Tokat Belediye Plevne 22 6 16 25 56 11. Sorgun Belediyespor 22 5 17 30 53 12. Arhavi Voleybol 22 2 20 11 63

Kaynak: AA