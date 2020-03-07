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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Fatih YaylaSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim...

07.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)

: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç)

Setler: 25-16, 25-20, 17-25, 18-25, 11-15

Süre: 134 dakika (25, 30, 28, 32, 19)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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