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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneriİnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal,...

06.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:42
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegöl

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)

Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-23, 27-29, 18-25, 23-25

Süreler: 128 dakika (30, 38, 28, 32)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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