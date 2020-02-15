Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Ali YücelHakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Mert Tetik (Semih Çelik, Berkant Hızarcı)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles,...
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Mert Tetik (Semih Çelik, Berkant Hızarcı)
Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Görkem Sertel, Yusuf Erdem, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: 23-25, 23-25, 28-26, 25-19, 15-9
Süre: 145 dakika (35, 31, 31, 30, 18)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.