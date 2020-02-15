Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Koray YılmazgilHalkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Berat Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Uğur...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Berat Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Batuhan Avcı)
Setler: 25-20, 26-24, 25-19
Süre: 84 dakika (28, 32, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta maçında, Halkbank sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.