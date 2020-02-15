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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Koray YılmazgilHalkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Berat Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Uğur...

15.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:20
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov)

: Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Berat Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Batuhan Avcı)

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 84 dakika (28, 32, 24)

Voleybolda AXA Efeler Ligi 18. hafta maçında, Halkbank sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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