Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erol Akbulut, Esat Danziliİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Santiago, Burakhan Tosun, Gustovsson, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş Mert Güneş, Efe Er)
Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 13-15
Süre: 136 dakika (25, 34, 26, 29, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.