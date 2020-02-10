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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erol Akbulut, Esat Danziliİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa...

10.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:06
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, , Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Santiago, Burakhan Tosun, Gustovsson, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş Mert Güneş, Efe Er)

Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 13-15

Süre: 136 dakika (25, 34, 26, 29, 22)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 17. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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